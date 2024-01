Tekken 8, ci siamo: il Trailer di Lancio ci prepara alla battaglia su PC, PS5 e Xbox

Dopo aver accolto un Lee Chaolan forma smagliante nel roster di Tekken 8, Bandai Namco ci immerge nelle atmosfere del picchiaduro ormai prossimo ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S confezionando l'immancabile trailer di lancio.

Il filmato propostoci dal publisher nipponico tratteggia i contorni narrativi e contenutistici della campagna principale e ci aiuta a familiarizzare con i tanti combattenti che ritroveremo nel roster dell'ultima esperienza interattiva affidata alle amorevoli cure del team al seguito di Katsuhiro Harada.

Sempre nel trailer di lancio di Tekken 8 ritroviamo le lobby online del Fight Lounge, l'hub che accoglierà tutti coloro che vorranno mettersi alla prova nelle arene multiplayer e cimentarsi in sfide impegnative per scoprire tutti i segreti del sistema di combattimento e perfezionare le proprie abilità con le tecniche adottate dai singoli lottatori di un roster che promette di essere particolarmente ricco e variegato.

A questo punto non ci resta che lasciarvi in compagnia del Launch Trailer di Tekken 8, non prima però di ricordare agli appassionati vecchi e nuovi di questa serie che l'ambizioso picchiaduro in salsa Unreal Engine 5 degli studi interni a Bandai Namco sarà disponibile a partire dal 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.