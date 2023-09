Tekken 8: la storia sarà più grande rispetto a Tekken 7, parola di Bandai Namco

Adesso che sappiamo con esattezza quando esce Tekken 8 le attese nei confronti del nuovo episodio della storica serie si fanno sempre più consistenti. Grande curiosità c'è in particolare sullo Story Mode, in particolare sulla sua durata e su come sarà strutturato.

L'argomento è stato trattato dal game director Kohei Ikeda e dal marketing producer Naoya Yasuda nel corso di un'intervista con Famitsu, con i due membri di Bandai Namco che hanno portato buone notizie in merito alla modalità single player principale del prossimo capitolo di Tekken. Nello specifico, la modalità storia promette di rivelarsi più grande e consistente rispetto a quanto visto in Tekken 7, grazie al budget molto più ampio stanziato da Bandai Namco per lo sviluppo del gioco.

"Sarà sicuramente più grande di Tekken 7. A dirla tutta, quando sono stato informato del budget impiegato solo per lo Story Mode ne sono rimasto piuttosto impressionato", afferma Yasuda lasciando quindi intendere una modalità molto promettente ed intrigante per i fan del franchise. Anche Ikeda ha avuto la stessa impressione del collega: "Quando ho visto per la prima volta quanto ci abbiamo speso anche io ne sono rimasto sorpreso. Non è possibile che ci abbiamo investito così tanto, avevo pensato. E dato che ci sono almeno 32 personaggi ho avuto difficoltà a capire come avremmo potuto gestirli, ma la bellezza dei Picchiaduro sta tutta nei suoi personaggi, dunque ci siamo assicurati di dare il giusto spazio a ciascuno di loro".

Ricordiamo che Tekken 8 arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 26 gennaio 2024. La nostra intervista agli sviluppatori di Tekken 8 ci ha permesso di scoprire ancora più dettagli e segreti sul promettente Picchiaduro in arrivo all'inizio del prossimo anno.