Tekken 8 e Street Fighter 6: analizziamo gameplay e grafica dei nuovi picchiaduro

Il futuro per i fan dei Picchiaduro si prospetta molto intrigante e promettente. Street Fighter VI e Tekken 8 sono nel pieno del loro sviluppo, pronti a portare avanti due delle serie più iconiche ed amate di sempre in questo specifico genere.

Le attese nei confronti dei titoli Capcom e Bandai Namco sono elevatissime, alla luce della forte popolarità di cui ancora adesso godono i loro predecessori: sia Street Fighter V che Tekken 7 continuano ad attirare le attenzioni del pubblico segnando anche nuovi record di vendite (si pensi alle 10 milioni di copie vendute da Tekken 7, dato comunicato da Bandai Namco in questi giorni), oltre a registrare grandissima partecipazione alle principali competizioni mondiali come l'EVO.

Cosa aspettarsi dunque da Tekken 8 e Street Fighter 6? In compagnia di Antonello "SchiacciSempre" Gaeta ne abbiamo discusso in una lunga live incentrata sui due Picchiaduro che potete trovare in cima a questa news, ripartendo da tutte le novità rivelate nel corso dei The Game Awards 2022 (come ad esempio la data d'uscita di Street Fighter 6). Dal gameplay alla realizzazione tecnica, passando per i personaggi fin qui confermati per entrambi i giochi, analizziamo a fondo quanto fin qui mostrato dalle compagnie nipponiche provando ad immaginare quanto ancora potranno crescere le due opere prima dell'esordio sul mercato.

Cosa vi aspettate da Tekken 8 e Street Fighter 6? Li prenderete entrambi non appena disponibili?