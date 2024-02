Tekken 8 è un successo: già superate le 2 milioni di copie vendute

A distanza di poche settimane dall'approdo sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo, Tekken 8 ha raggiunto un importante record per la serie Bandai Namco ed è diventato il capitolo del picchiaduro ad aver piazzato due milioni di copie più velocemente.

Dopo aver venduto un milione nel solo giorno dell'uscita, il titolo ha oltrepassato il traguardo delle due milioni di copie vendute ad un mese di distanza dal day one, superando il suo predecessore. Era infatti Tekken 7 il titolo che deteneva il record fino a qualche giorno fa. Sarà ora interessante scoprire se l'ottavo capitolo della longeva serie di picchiaduro a incontri riuscirà a fare meglio di Tekken 7 anche per quello che riguarda le vendite a lungo termine. Almeno per il momento, il capitolo più venduto del brand è proprio Tekken 7 con i suoi 11,8 milioni di copie. Insomma, visto l'andamento delle vendite di Tekken 8 non possiamo escludere che nel giro di qualche mese si possa raggiungere un nuovo primato per la storica IP di Bandai Namco.

In attesa di scoprire come andranno le cose, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Tekken 8 con tutti i dettagli su storia, comparto tecnico e nuove dinamiche di gameplay, inclusi quelli sul sistema di controllo semplificato.