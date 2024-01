Tekken 8, svelato il primo personaggio DLC? Indizi da un errore di Bandai Namco

In attesa dell'esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S previsto per il 26 gennaio 2024, sappiamo già che il primo Season Pass di Tekken 8 aggiungerà ulteriori 4 personaggi giocabili al roster, la cui identità è tuttavia ancora sconosciuta. Uno di questi potrebbe però essere stato svelato per errore da Bandai Namco.

Nella playlist del canale Youtube di Bandai Namco Entertainment America è infatti comparso un video, ora oscurato, che annuncia il reveal di Josie Rizal, lottatrice di origini filippine introdotta per la prima volta nella serie in Tekken 7. Il filmato non compare più nella playlist, tuttavia alcuni utenti sono riusciti ad farne degli screen diffondendoli poi attraverso i forum più popolari come ResetERA. A questo punto è molto probabile che sia proprio Josie il primo dei personaggi DLC in arrivo con il Season Pass, a meno di stravolgimenti da parte di Bandai Namco.

Da tenere inoltre presente che il nome di Josie non figurava nel leak dei personaggi DLC di Tekken 8 dal PS Store tedesco avvenuto lo scorso dicembre, che citava Eddy Gordo, Armor King, Roger e Xiao Meng come prossimo lottatori ad unirsi al roster. Il Season Pass 1 prevede l'aggiunta soltanto di quattro combattenti, pertanto non resta che capire quanto c'è di vero nei leak emersi e se Josie sta davvero per unirsi alla lotta.

Intanto la demo di Tekken 8 ha ricevuto feedback molto positivi, dunque cresce ancora di più l'attesa nei confronti del nuovo episodio della serie, ormai molto vicino al suo debutto sul mercato.