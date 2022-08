Tekken 8 svelato con un teaser insieme al nuovo aggiornamento di Tekken 7

Bandai Namco ha annunciato un nuovo aggiornamento gratis per Tekken 7, questo update disponibile dal 17 agosto apporterà migliorie al bilanciamento e includerà nuove tattiche... ma c'è anche una grossa sorpresa in arrivo.

Al termine del trailer è infatti possibile vedere una sequenza storica di Tekken che si conclude con il motto Get Ready, negli ultimissimi secondi della clip vediamo un nuovo render di Kazuya Mishima, che appare con un look leggermente diverso rispetto a quanto visto in Tekken 7.

Purtroppo al momento non sappiamo altro sul progetto, da tempo si parla effettivamente di Tekken 8 in fase di sviluppo negli studi di Bandai Namco e questo video teaser sembra confermarlo, non ci resta che attendere per saperne di più... che un reveal completo sia previsto per il Tokyo Game Show di settembre? Questa la speranza della community, anche se ovviamente non ci sono conferme dirette a riguardo dal momento che il publisher non ha comunicato nulla di preciso riguardo futuri eventi, showcase o presentazioni.

Tekken 7 ha riscosso un notevole successo e un sequel sembra dunque assolutamente probabile, ma chissà che Bandai Namco non possa stupire il pubblico con un reboot o uno spin-off stile Tekken Tag Tournament. E voi cosa vi aspettate dal futuro di Tekken?