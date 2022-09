Tekken 8 stupisce con l'Unreal Engine 5: vi sveliamo tutti i segreti del primo trailer

Il PlayStation State of Play del 14 settembre ci ha regalato, tra le tante cose, anche il primo trailer di Tekken 8, ottava iterazione della famosissima serie picchiaduro di Bandai Namco che si presenterà sugli scaffali con una sfavillante veste grafica alimentata dall'Unreal Engine 5. Vi raccontiamo tutti i segreti del filmato.

Il filmato mette innanzitutto in chiaro una cosa molto importante: ci troviamo dinanzi al primo picchiaduro concepito esclusivamente per le piattaforme di nuova generazione (il suo futuro concorrente, Street Fighter 6, esce pure su PS4). Jin Kazama e Kazuya Mishima combattono su un terreno di gioco che muta costantemente e illuminato in maniera dinamica dai fulmini che cadono copiosi sullo sfondo, mentre i loro corpi reagiscono in maniera diversa ad ogni attacco. I vantaggi derivanti dall'adozione dell'Unreal Engine 5, dunque, sono evidentissimi.

Ad un'osservazione più attenta, il trailer di Tekken 8 svela anche dei dettagli sul sistema di combattimento, che sembra poggiare sulle fondamenta dei precedenti capitoli e presentare una notevole enfasi sul "juggling" e sulla spettacolarità. Kazuya si esibisce nella classica combo con doppio Electric Wind God Fist, mentre al termine della lotta si vede un Jin completamente in controllo del Devil Gene, dal momento che usa una mossa assimilabile alla Rage Art: che si tratti di un indizio sull'accorpamento dei moveset di Jin e Devil Jin? Guardate la nostra Video Anteprima in cima a questa notizia oppure leggete l'anteprima di Tekken 8 curata da Schiaccisempre.