Tekken 8 in sviluppo? Un brevetto di Bandai Namco sembra suggerirlo

Tekken 8 potrebbe essere in sviluppo presso gli studi di Bandai Namco. A rafforzare l'ipotesi che i lavori sul prossimo capitolo della storica serie di Picchiaduro siano iniziati o quantomeno in fase di pianificazione sarebbe un brevetto recentemente approvato dal colosso nipponico.

Il brevetto è legato a una feature che permette al sistema di gioco di riconoscere il preciso momento in cui i giocatori premono uno o più pulsanti per effettuare una mossa, calcolando le tempistiche sia corrette che errate. Ciò consentirebbe al gioco di fornire dei suggerimenti sulla precisa esecuzione di attacchi e combo, così da aiutare gli utenti a prendere sempre più confidenza con lo stile di ciascun personaggio e memorizzare più facilmente sequenze e tempi da rispettare, oltre anche a studiare contrattacchi in situazioni avverse. Una feature potenzialmente molto utile in un titolo che punta fortissimo sul multiplayer online e le competizioni internazionali.

Meccaniche come quelle suggerite dal brevetto di Bandai Namco sarebbero indubbiamente molto preziose in un eventuale ottavo capitolo della serie. Sebbene per il momento si tratti di semplici speculazioni, l'arrivo di Tekken 8 in futuro non può assolutamente essere escluso considerati grandi risultati dell'ultima iterazione del brand: Tekken 7 ha venduto 7 milioni di copie, rivelandosi uno degli episodi di maggior successo commerciale dell'interno franchise.