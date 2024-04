Tekken 8: il Tekken Fight Pass è in arrivo, e i fan non la prendono bene

Se da un lato Tekken 8 accoglie l'esordio di Eddy Gordo nel roster, dall'altro le novità per il Picchiaduro targato Bandai Namco non sono certo finite, con gli sviluppatori che confermano l'arrivo a stretto giro del Tekken Fight Pass, equivalente in chiave Tekken dei Battle Pass offerti dai giochi live-service.

Il reveal è avvenuto nel corso dell'ultimo Tekken Talk, nel quale è stato spiegato in cosa consiste il Tekken Fight Pass: "In periodi specifici i giocatori possono aumentare il proprio livello completando sfide giornaliere e settimanali nei match online, permettendo loro di vincere vari oggetti", hanno spiegato gli autori. Il servizio sarà disponibile non solo in formato gratuito ma anche attraverso una versione Premium a pagamento con ricompense più ricche e con gli utenti che potranno accumulare Tekken Coins per sbloccare nuovi contenuti attraverso il Tekken Shop.

Proprio il fatto che la versione Premium del Tekken Fight Pass è a pagamento ha fatto storcere il naso a numerosi giocatori, che hanno manifestato il proprio malcontento per le ultime decisioni di Bandai Namco in merito al supporto post-lancio di Tekken 8, infastiditi dall'arrivo di ulteriori microtransazioni dopo l'introduzione del Tekken Shop. Nel subreddit ufficiale incentrato sul celebre Picchiaduro i commenti negativi non mancano, tra chi accusa Bandai Namco di poca chiarezza sui propri piani, e chi sostiene che la compagnai nipponica abbia volutamente taciuto sull'esistenza di questi piani proprio per evitare il malcontento dei fan prima del lancio del gioco avvenuto lo scorso gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Altri utenti ancora si dicono contrariati dalla presenza di un modello free-to-play inserito a forza in un gioco venduto a prezzo pieno, e c'è chi dice di aver acquistato l'Ultimate Edition del Picchiaduro convinto che avrebbe ricevuto ogni DLC e contenuto aggiuntivo con il Season Pass, senza aspettarsi l'introduzione di simili modelli.

Cosa ne pensate dell'introduzione del Tekken Fight Pass? Per il futuro il producer Katsuhiro Harada non ha comunque escluso il possibile arrivo di nuovi personaggi gratis in Tekken 8 in aggiunta a quelli venduti via DLC.

