Tekken 8: Tifa di Final Fantasy 7 come guest star? Harada frena gli entusiasmi

Tekken 8 ha fatto il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, forte di un roster piuttosto ampio e variegato composto da 32 lottatori al lancio. Tra questi però non ci sono guest star, sebbene un amato personaggio di Final Fantasy VII sia da tempo in cima alle richieste dei fan.

Gli appassionati di Tekken vorrebbero vedere Tifa Lockhart come personaggio giocabile nel nuovo episodio della serie, e da tempo chiedono al producer Katsuhiro Harada di aggiungerla al roster. Dal canto suo Harada è ben consapevole dei sogni dei suoi appassionati, tuttavia un suo nuovo intervento su Twitter/X sulla questione per il momento pone un freno agli entusiasmi dei giocatori: "Sappiamo tutti che è attraente e lo capisco, tuttavia al momento ancora non abbiamo preso alcuna decisione sui guest characters", così Harada chiude velocemente la questione. Le sue parole sono tra l'altro in linea con quanto già dichiarato in passato sull'argomento, ossia che non ci sono piani al momento su possibili guest star in Tekken 8.

Questo chiaramente non impedisce un eventuale arrivo di Tifa in Tekken 8 considerato tra l'altro che già Tekken 7 aveva ospitato Noctis Lucis Caelum, protagonista di Final Fantasy XV. Oltre a Noctis, il settimo capitolo aveva anche offerto Akuma da Street Fighter, Geese Howard da Fatal Fury e The King of Fighters, e Negan da The Walking Dead. Il predecessore aveva dunque lasciato molto spazio ai lottatori ospiti provenienti da altri franchise, e non è da escludere che lo stesso possa accadere in futuro con il nuovo Tekken.

In attesa di novità non perdetevi intanto la nostra recensione di Tekken 8, dove vi spieghiamo perché l'opera Bandai Namco è il nuovo re dei Picchiaduro 3D.