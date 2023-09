Tekken 8: il nuovo trailer introduce Feng Wei e la nuova Closed Beta

Dopo i commenti ironici di Harada sulle possibili guest star Nintendo nel roster del picchiaduro, Bandai Namco Entertainemnt torna a mostrarci in azione Tekken 8 con un nuovo trailer dedicato al personaggio di Feng Wei.

Apparso per la prima volta in Tekken 5, Feng Wei torna nuovamente nel roster di lancio del picchiaduro 3D, ed è ormai diventato un personaggio piuttosto amato tra gli appassionati del franchise. Il filmato che potete gustarvi in cima alla notizia ci consente di dare uno sguardo al moveset del lottatore asiatico, e di osservare le novità dettate dall'introduzione dell'Heat System all'interno del sistema di combattimento di Tekken 8.

In chiusura del trailer, Bandai Namco ne approfitta per annunciare la nuova fase di Closed Beta con cui sarà possibile provare anticipatamente Tekken 8 per un periodo di tempo limitato. La fase Beta si terrà dal 20 al 23 ottobre, e le registrazioni saranno chiuse l'11 ottobre. Se siete curiosi di provare con mano il picchiaduro vi consigliamo quindi di dirigervi sul sito ufficiale di Tekken 8 e registrarvi per avere la possibilità di essere eletti per la fase di prova, in attesa del debutto definitivo atteso per il 26 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Bandai Namco ha assicurato che la storia di Tekken 8 sarà più grande rispetto a quella di Tekken 7.