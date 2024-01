Tekken 8: il trailer con i riconoscimenti della stampa lo decreta re dei picchiaduro 3D

Dopo aver conquistato la vetta della classifica software in UK, Tekken 8 viene esaltato nel trailer con i riconoscimenti della stampa. Il re dei picchiaduro 3D è tornato e picchia più forte che mai nel filmato che potete godervi in cima alla notizia.

Tra lo scorrere di varie sequenze cinematiche, in cui appaiono alcuni dei lottatori più iconici del gioco come Reina, Hwoarang e Devil Jin, vengono citati alcuni dei commenti entusiastici delle testate internazionali, che hanno visto in Tekken 8 una convincente evoluzione della serie picchiaduro prodotta da Bandai Namco Entertainment.

Sebbene l'impianto ludico mantenga salde le fondamenta su cui il franchise si è sempre basato, è degno di nota l'introduzione dell'Heat System, che ha saputo dare una rinfrescata alla formula di gameplay. Notevole è inoltre il miglioramento grafico, con un balzo tecnico che è stato reso possibile dai tool di Unreal Engine 5. Dulcis in fundo, Tekken 8 è stato pubblicato al lancio con un roster di ben 32 personaggi, con una possibilità di scelta che sicuramente è in grado di soddisfare i gusti di chiunque.

Se ancora non avete preso una decisione su chi utilizzare sul campo di battaglia e state cercando qualcuno con cui muovere i primi passi, vi rimandiamo alla nostra guida sui lottatori più semplici di Tekken 8.