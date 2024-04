Tekken 8: il nuovo trailer ci ricorda che Eddy Gordo è disponibile da oggi

Il canale YouTube di Bandai Namco ha appena accolto un nuovo trailer incentrato sulla figura di Eddy Gordo, il leggendario lottatore che è ora parte del roster di Tekken 8.

Osservando il trailer, della durata di circa due minuti e mezzo, possiamo vedere in azione il famosissimo personaggio della serie di picchiaduro 3D, il quale si esibisce in una serie di mosse a base di capoeira. Vi ricordiamo infatti che il Fulmine Indomabile è un lottatore incredibilmente agile i cui attacchi prevedono soprattutto l'utilizzo delle gambe. Sembrerebbe che nella sua versione di Tekken 8, Eddy abbia un moveset ancora più ricco di quanto visto in passato, visto che negli anni si è allenato duramente per vendicarsi di Kazuya Mishima.

Vi ricordiamo che Eddy Gordo è il primo dei quattro personaggi che fanno parte del primo Season Pass di Tekken 8. Questo DLC è gratuito per tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition, la Ultimate Edition o il Deluxe Edition Upgrade Pack. In alternativa, potete procedere con l'acquisto del singolo lottatore sui principali store digitali al prezzo di 7,99 euro.

Prima di lasciarvi al movimentato video sul nuovo lottatore, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Tekken 8, con tutti i dettagli sulle modalità e sul combat system.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.