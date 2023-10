Tekken 8: trapelano in rete gli outfit alternativi dei personaggi

Il datamining di Tekken 8 ha rivelato in anticipo quelli che saranno gli outfit alternativi dei combattimenti che compongono il roster di gioco. Diffusi su Twitter e raggruppati su Reddit, i render con gli abiti sono a disposizione di chiunque voglia ora curiosare.

Sfogliando la galleria postata sul proprio profilo Twitter/X da Ultraboy, notiamo che i personaggi disporranno di 4 costumi. L'elenco parte con Jun, grande ritorno di Tekken 8, per poi spostarsi su Jin, Raven, Azucena, Jack 8, Claudio, Asuka, Paul, Kazuya, Lili, Leroy, Nina, Lars, King, Law, Hwoarang, Byran, Feng.

Il datamining dalla build della beta mostrerebbe quindi che in linea di massima (ma non è così per tutti) i personaggi dispongono di due outfit e due relativi recolor. Nel caso di Nina Williams, ad esempio, vediamo che il suo tradizionale abito viola possiede una variante color oro. Paul, invece, mette a tacere le critiche sul taglio di capelli, sfoggiando due outfit in cui si mostra nel suo look più classico: capelli pettinati, sparati in alto e perfettamente a prova di gravità.

Non è ancora stato dato spazio a tutti i personaggi, ma è presumibile dedurre che presto arriveranno in rete anche gli outfit di tutti i combattenti finora esclusi dal "catalogo", come Panda o Ling Xiaoyu. In ogni caso, restano alte le aspettative per Tekken 8, la cui serie è giunta a 50 milione di copie vendute.