Tekken 8: è il turno di Ling Xiaoyu, protagonista del nuovo trailer

Bandai Namco è inarrestabile e sta pubblicando a cadenza regolare i nuovi gameplay trailer di Tekken 8 che svelano o confermano quelli che saranno i personaggi giocabili. Oggi è giunto il turno di un personaggio storico dell'IP, ovvero la lottatrice cinese Ling Xiaoyu.

Nel corso del breve trailer possiamo vedere la piccola Ling Xiaoyu in azione contro altri due personaggi del roster già annunciati, ovvero Nina Williams e King, entrambi molto più grossi rispetto alla minuta ragazza orientale. Proprio come negli altri capitoli della serie, la giovane lottatrice è particolarmente abile nell'uso delle arti marziali e con una serie di agili movenze riesce a mandare al tappeto persino il possente King. Il video mette in evidenza sia le combo standard del personaggio che le sue mosse speciali, con le quali Xiaoyu colpisce i punti deboli del nemico e lo mette fuori gioco.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer del picchiaduro, vi ricordiamo che questo è solo uno dei tanti annunci fatti nel corso degli ultimi giorni e proprio sulle nostre pagine potete trovare il video gameplay dedicato a Jun Kazama, un'altra delle tante lottatrici che fanno parte del roster. Se invece volete approfondire il rivoluzionato sistema di combattimento, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Tekken 8.