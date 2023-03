Tekken 8 risplende su Unreal Engine 5: è il picchiaduro con la migliore grafica?

Bandai Namco sta utilizzando i potenti strumenti integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per dare forma a Tekken 8: le scene di gameplay mostrate fino ad oggi ci restituiscono l'immagine di un picchiaduro dalla grafica semplicemente sensazionale.

Nella visione delineata dal publisher e sviluppatore giapponese per dare inizio alla nuova era di Tekken 8, il comparto visivo assume un ruolo centrale (insieme alle modifiche al gameplay), prova ne siano i numerosi filmati di gameplay confezionati di recente da Bandai Namco per testimoniare la bontà della grafica del loro prossimo fighting game.

Dalla resa visiva dei lottatori alla pulizia delle texture, passando per la ricchezza poligonale delle arene e il tripudio di effetti particellari basati sul middleware Niagara di Unreal Engine 5, non c'è un singolo aspetto che sembra essere stato trascurato dagli autori di Tekken 8 per trasformare ogni combattimento in un'esperienza visiva indimenticabile.

La sensazione che ne ricaviamo calcando le arene virtuali di Tekken 8 è quella di assistere a un qualcosa di completamente diverso da ogni gioco del genere, restituendoci quel senso di stupore provato consumando i polpastrelli sui tasti e sui joystick dei primi cabinati di Tekken che hanno cominciato a fare capolino nelle sale giochi di mezzo mondo dal lontano 1994. Prima di lasciarvi al nostro ultimo video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un altro approfondimento con il riassunto delle risposte di Harada ai nostri quesiti su Tekken 8 tra Online, Beta testing e controlli semplificati.