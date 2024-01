Tekken 8 su Unreal Engine 5 è il picchiaduro graficamente più bello? Le nostre riflessioni

Sullo sfondo delle prime, entusiastiche recensioni di Tekken 8, prendiamo spunto proprio dalla nostra analisi per focalizzarci sugli aspetti prettamente tecnici del nuovo picchiaduro di Bandai Namco basato su Unreal Engine 5.

Nella nostra recensione di Tekken 8, il buon Antonello 'SchiacciSempre' Gaeta definisce il nuovo kolossal current-gen di Bandai Namco una vera e propria "goduria audiovisiva", un titolo che fa sfoggio della straordinaria duttilità del motore grafico di Epic Games e, ovviamente, della bravura del team al seguito di Katsuhiro Harada nel servirsene per inaugurare la nuova era dello storico picchiaduro 3D.

Il comparto grafico, d'altronde, è il primo aspetto notato da chi si immerge per la prima volta nella dimensione interattiva di Tekken 8, di conseguenza è importante rimarcare il lavoro compiuto dagli studi di Bandai Namco per infondere carattere a ciascun lottatore, arricchire di dettagli le ambientazioni e restituirci a schermo un'esperienza visiva e artistica davvero d'impatto.

Al netto delle considerazioni sullo stile scelto da Harada e compagni per dare forma ai modelli poligonali dei combattenti (un aspetto che è legato più alla soggettività degli utenti che alle analisi sul comparto grafico), Tekken 8 risulta essere il picchiaduro esteticamente più appagante sul mercato, nonché il primo esponente del genere fruibile esclusivamente su sistemi di ultima generazione.

Unreal Engine 5 riesce infatti a gestire in maniera inappuntabile delle battaglie piene di animazioni estremamente dettagliate, con attacchi spettacolari e stage che fanno a gara con i guerrieri del roster per rapire lo sguardo dei giocatori. Lo stacco tecnologico con il capitolo precedente è netto, un discorso che possiamo tranquillamente estendere anche al comparto audio. L'unico appunto che possiamo muovere a Bandai Namco a livello prettamente visivo è legato alla differenza tra la qualità grafica delle battaglie singleplayer e della campagna principale rispetto alle sfide multiplayer, anche se il ridotto quantitativo di particellari e i sacrifici in termini grafici delle arene online contribuiscono a ridurre la presenza di lag.

Se non ci credete, date un'occhiata alla nostra video recensione che campeggia a inizio articolo, ma prima vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento sui segreti del gameplay di Tekken 8 e come funziona il Sistema Heat.