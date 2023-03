Tekken 8, l'uomo tigre è tornato! King si batte con furore nel nuovo gameplay

Dopo aver riabbracciato Marshall Law nel video gameplay di Tekken 8, ritorniamo a bordo ring per assistere allo spettacolare incontro tra Law e King, altro lottatore storico della serie picchiaduro di Bandai Namco.

"Non serve possedere una corona per essere un Re", ci ricordano gli sviluppatori giapponesi confezionando l'ultima sequenza ingame di Tekken 8 interamente dedicata a King e alle sue fulminee mosse di combattimento.

In questa sua nuova esperienza nell'universo picchiaduro di Tekken, l'iconico 'uomo tigre' farà leva sulla sua innata spavalderia per prodursi in una serie di calci, pugni e prese ispirate alle arti marziali miste e al wrestling. Un mix letale di attacchi estremamente difficili da fermare, come ben saprà il povero Marshall Law costretto a fare da sparring partner in questo video focalizzato su King e sulle micidiali tecniche di combattimento che avremo modo di utilizzare indossandone la maschera (e il mantello) nel prossimo pichiaduro di Bandai Namco in arrivo nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo all'ultimo filmato dimostrativo di Tekken 8 dedicato a King e, già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovate questo nostro speciale sul gameplay di Tekken 8 e il sistema di combattimento completamente rivoluzionato.