Tekken 8 uscirà entro marzo 2024: dettagli da Bandai Namco

Dopo aver visto ben 36 minuti di gameplay per Tekken 8, incentrati sulle nuove meccaniche di gioco e che hanno confermato la presenza dell'iconica Nina Williams tra i personaggi giocabili, cresce sempre di più l'attesa dei fan nei confronti del nuovo Tekken.

Un poco alla volta Bandai Namco sta rivelando sempre più dettagli sulla giocabilità ed i contenuti del gioco, sebbene per il momento ancora non sia stata decisa una data d'uscita definitiva per il promettente Picchiaduro. Arriva una piccola novità in tal senso: nel corso di un Q&A, la compagnia nipponica ha confermato che Tekken 8 arriverà nel corso del prossimo anno fiscale, dunque entro marzo 2024. Non è quindi da escludere che il gioco possa arrivare già nel corso del 2023, ma maggiori certezze in tal senso le avremo con il passare dei mesi.

Annunciato nel corso del PlayStation State of Play dello scorso settembre, il prossimo episodio principale di Tekken arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e promette di far compiere alla serie un'importante evoluzione tecnica grazie alle potenzialità dell'Unreal Engine 5. Bandai Namco ha inoltre già rivelato che Tekken 8 avrà una Closed Alpha con varie fasi di test in giro per il mondo, a partire dall'EVO Japan 2023 in poi.