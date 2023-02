Tekken 8: uscita, roster del picchiaduro e novità del gameplay

Tra le tante sorprese che hanno caratterizzato il palinsesto delle produzioni videoludiche del 2022, Tekken 8 è stata una di quelle che più hanno generato un grande interesse da parte dei fan. Svelato nel corso del mese di agosto dello scorso anno, l’iconica saga di Bandai Namco è pronta a tornare nella scena videoludica con questo nuovo capitolo.

Se il 2023 sarà il momento celebrativo di Capcom sul fronte dell’intramontabile genere dei picchiaduro, con l’arrivo di Street Fighter 6 alla vigilia della seconda metà dell’anno, all’orizzonte si intravede il grande ritorno tanto atteso di Tekken.

Tekken 8 cosa sappiamo

Ciò che conosciamo sul prossimo Tekken è davvero limitato: le informazioni sulla prossima produzione videoludica capitanata da Katsuhiro Harada si limitano al roster dei personaggi confermati di Tekken 8 e poco altro ancora. Sappiamo, però, che il progetto è ben lontano dalla sua effettiva conclusione, seppure la sua presentazione abbia generato feedback positivi. Alla luce delle poche novità che hanno segnato il reveal di Tekken 8 al mondo intero, a riaccendere l’interesse dei fan è stato il nuovo trailer esplosivo di Tekken 8 ai The Game Awards 2022, il quale ha messo in luce ulteriori dettagli su quella che dovrebbe essere una promettente esperienza in termini ludici e tecnico-qualitativi per l’intero genere di riferimento.

Su quali console uscirà Tekken 8?

Come confermato dalla stessa Bandai Namco, il salto di qualità compiuto con il prossimo capitolo della saga di Tekken (sviluppato su Unreal Engine 5) ha richiesto un compromesso in termini di accessibilità del prodotto sulle diverse piattaforme: Tekken 8 è in uscita su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC in esclusiva next-gen. La causa sarebbe da ricercare in una grafica spacca mascelle che cerca di imporre un nuovo standard qualitativo di alto livello (come abbiamo potuto vedere finora, almeno stando ai trailer pubblicati), concependo l’intero impianto tecnico e videoludico finalizzato allo sfruttamento del potenziale delle più recenti macchine da gioco. Quindi, non vi sono gli ecosistemi PlayStation 4 e Xbox One nei piani di Bandai Namco, che direziona il proprio sguardo verso un futuro bello da vedere ma, soprattutto, ricco di tanti nuovi contenuti.

Quali saranno le novità in Tekken 8?

Come riportato dalla stessa Bandai Namco, Tekken 8 è un progetto improntato su di una serie di cambiamenti che coinvolgono in prima linea il gameplay del prodotto. Tra le novità in arrivo e previste per il prossimo capitolo della saga (non ancora rivelate al grande pubblico), sappiamo che sul fronte delle meccaniche di gioco vi saranno delle nuove introduzioni. Nel dettaglio, Tekken 8 introduce l’heat system, il quale permette attacchi speciali, movimenti unici e un potenziamento delle abilità del proprio personaggio nel proprio stile di combattimento. Il tutto ha come fine ultimo quello di variegare il più possibile l’esperienza degli utenti, andando a sfruttare al meglio tutto ciò che ogni componente del roster di Tekken 8 ha da offrire.

Possiamo ipotizzare che questo sia solo uno dei cambiamenti introdotti al gameplay, seppure sia necessario attendere le future comunicazioni provenienti dai membri del team di sviluppo e non solo per poterne avere la certezza.

Tekken 8 roster e personaggi

Come accennato sopra, tra le poche informazioni ufficiali trapelate attualmente vi è un parziale elenco dei personaggi presenti nel roster di Tekken 8. Si tratta di una lista che conta una manciata di combattenti, che compongono una piccolissima parte di quello che sarà il folto elenco di lottatori. Gli ultimi tre capitoli della saga, infatti, contavano dalla loro ben 36 lottatori al lancio di Tekken 7, 41 combattenti in Tekken 6 e 32 personaggi in Tekken 5. Ci si aspetta quindi una grande varietà di sfidanti con il prossimo capitolo dell’iconica saga di Bandai Namco, ma al momento quali combattenti sono stati confermati? Al di là dei due protagonisti del reveal trailer, ossia Jin Kazama e Kazuya Mishima, nel nuovo Tekken saranno presenti anche:

Jun Kazama

King

Paul Phoenix

Lars Alexandersson

Marshall Law

Jack-8

Quando uscirà Tekken 8?

Purtroppo, Bandai Namco non ha ancora annunciato una data d’uscita di uno dei picchiaduro più attesi dalla community videogiocatrice. Mentre l’uscita del rivale Street Fighter 6 è prevista per la fine della prima metà dell’anno, per conoscere l’esatta data d’uscita di Tekken 8 si devono attendere ulteriori informazioni provenienti dal publisher o dal team capitanato da Harada.

Quali sono i requisiti di Tekken 8 su PC?

Al momento, l’utenza è impaziente di conoscere anche i dettagli relativi alle configurazioni PC minime e consigliate per avviare Tekken 8 su una delle tre piattaforme per cui è prevista l’uscita del gioco. Come si può evincere dalla pagina Steam, nelle note aggiuntive della voce “Requisiti di sistema” viene riportato un generico TBD. I reali requisiti minimi e consigliati di sistema devono essere anche determinati. Dunque, questo richiede che i lavori su Tekken 8 avanzino ulteriormente. Tuttavia, nel corso delle comunicazioni a venire e relative al tanto atteso prodotto, provvederemo ad aggiungere tutte le informazioni attualmente mancanti sul picchiaduro di Bandai che segnerà un grande cambiamento tecnico nel genere di riferimento. Per adesso, quindi, non possiamo far altro che rimandarvi al nostro ricco approfondimento sul gameplay di Tekken 8.