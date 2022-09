Tekken 8: uscita, Unreal Engine 5, esclusiva PS5 oppure no? Tutto quello che sappiamo

Tekken 8 è stato protagonista dello State of Play di settembre, oltre ad un nuovo trailer Bandai Namco ha diffuso anche alcune informazioni sul gioco, ecco tutto quello che sappiamo su Tekken 8.

"Tekken 8 riprende dopo la cruenta battaglia che si è conclusa con la sconfitta di Heihachi Mishima, concentrandosi su una nuova rivalità che mette padre contro figlio, con Jin Kazama che si oppone al tentativo di Kazuya Mishima di dominare il mondo."

Iniziamo con la conferma legata al motore grafico utilizzato, Bandai Namco ha infatti confermato che Tekken 8 è sviluppato in Unreal Engine 5 e questo dettaglio ci porta alla seconda informazione utile, ovvero la natura esclusivamente current-gen del gioco, che uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S ma non su PlayStation 4 e Xbox One.

Tekken 8 non è esclusiva PlayStation 5 e il lancio è stato confermato anche su PC e sulle console della famigli Xbox (Series X e Series S). E per quanto riguarda la data di uscita di Tekken 8 ci sono novità? Al momento no, un lancio nel 2022 è comunque da escludere ma è assolutamente possibile che il gioco possa vedere la luce nel corso del 2023, anche se la finestra di lancio non è stata al momento confermata dal publisher.