Tekken 8 è stato valutato in Corea del Sud: l'uscita si avvicina?

A distanza di alcuni giorni dal leak del roster di Tekken 8 che ha portato Bandai Namco a prendere provvedimenti, si ritorna a parlare dell'attesissimo progetto di una delle saghe picchiaduro più amate dai fan. Tekken 8 è stato ufficialmente valutato in Corea del Sud e l'arrivo del rating del titolo potrebbe essere foriero di novità alle porte.

Nella giornata di ieri, il Game Rating and Administration Committee of Korea ha classificato Tekken 8 come un progetto videoludico 15+, perciò accessibile a buona parte dei videogiocatori di tutto il mondo e ad altri con qualche riserva. Come ben sappiamo, la valutazione dei giochi ad opera degli appositi enti funge spesso da preludio a quelle che saranno le novità pronte ad essere divulgate per eventuali annunci. Che Tekken 8 sia in uscita molto presto?

Attualmente non è possibile dare una risposta alla suddetta domanda. Ciò nonostante, la notizia della classificazione 15+ di Tekken 8 è molto importante. Stando a quanto depositato dalla stessa Game Rating and Administration Commettee of Korea, la ragione del rating sarebbe da ricercare nella presenza di una forma limitata di violenza e di combattimenti continui. Siete pronti a scoprire ciò che Bandai Namco ha da offrire con Tekken 8? Il cambio al gameplay di Tekken 8 è l'inizio di una nuova era e siamo curiosi di conoscere i risultati del lavoro del team capitanato da Harada e del cambio di rotta per la serie.