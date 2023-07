Tekken 8: forse vedremo ritornare modalità storiche come Tekken Ball?

La data di uscita di Tekken 8 non è ancora nota, ma è prevista fra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Frattanto, Katsuhiro Harada, Game Director del gioco, promette di fare avere qualche informazione su alcune modalità in futuro, forse anche con ritorni storici.

Sulla scia del feedback positivo ricevuto da Tekken 8, a un fan che gli ha chiesto se sentiremo mai parlare di modalità e funzionalità di Tekken 8 che richiamino glorie del passato, come il Tekken Ball, il Tekken Force o un sistema di lobby online, Harada ha dato una risposta che può significare tutto e niente:

"Come ho detto in passato, Tekken è stato un pioniere sin dagli anni '90 per la sua capacità di creare non solo strumenti competitivi, ma anche modalità giocabili per giocatore singolo, modalità extra e storie a sé stanti. Non posso menzionare i dettagli ora, ma saremo in grado di dirvi qualcosa di più prima della data di rilascio."

Tanto è bastato per far partire le speculazioni su che tipo di modalità potrebbero essere. Il fandom si divide fra chi vorrebbe ritrovare minigiochi intramontabili come il mitico Tekken Ball e chi si auspica qualcosa di nuovo ma altrettanto iconico.

Questa è solo una delle molte domande a cui il Director ha risposto. D'altronde, c'è molta attesa attorno all'ottavo capitolo di una delle saghe picchiaduro più amate di sempre. Nel nostro provato di Tekken 8 vi raccontiamo tutte le nostre impressioni finora.