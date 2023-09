Tekken 8, è tutto vero: ritorna lo storico minigioco Tekken Ball!

Era già emersa in precedenza la possibilità che in Tekken 8 sarebbero potute tornare modalità storiche della serie, ma adesso dalle parole si passa ai fatti: il minigioco Tekken Ball fa il suo ritorno nell'ottavo episodio in una veste aggiornata appositamente per l'occasione.

La conferma arriva dalla nuova Closed Beta annunciata per Tekken 8 che, tra i vari contenuti, offrirà anche il Fight Lounge, un'enorme lobby dove i giocatori di tutto il mondo potranno interagire tra loro attraverso la creazione di propri avatar. Tra le varie aree disponibili all'interno del Fight Lounge, oltre a Battle Area, Customization Shop e Tekken Dojo c'è anche la Beach Area: è qui che sarà possibile cimentarsi con la nuova versione del Tekken Ball, per sfide dall'alto tasso di spettacolarità tutte incentrate su colpi a suon di palla da beach volley. La prossima Closed Beta dovrebbe tuttavia mettere a disposizione solo Battle Area e Customization Shop per i test e non dovrebbe dunque essere possibile sperimentare subito il celebre minigioco.

Il Tekken Ball venne originariamente introdotto nella versione PlayStation di Tekken 3, dove riscosse grande successo tra i fan della serie. Il minigame non è stato tuttavia riproposto di frequente nei giochi seguenti, facendo la sua ricomparsa soltanto nella versione Wii U di Tekken Tag Tournament 2. La sua inclusione in Tekken 8 è dunque fonte di grande gioia ed interesse da parte dei fan, che potranno presto cimentarsi in nuove sfide sulla spiaggia virtuale del Fight Lounge assieme ai giocatori di tutto il mondo.