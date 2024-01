Tekken 8, il nuovo video amplia il roster: Zafina è viola dalla rabbia!

Dopo aver ammirato Alisa menare mazzate nel video gameplay di Tekken 8, Bandai Namco amplia ulteriormente il roster del picchiaduro per accogliere Zafina, una combattente già conosciuta dagli appassionati della serie.

Ritornata in azione dopo aver mostrato di che pasta è fatta a chi ha osato sfidarla sul ring di Tekken 6, Tag Tournament 2 e 7, Zafina è una guerriera misteriosa con la passione per l'astrologia, una vera e propria 'paladina dell'umanità' non particolarmente loquace che preferisce dirimere le questioni a suon di calci, pugni e prese mortali.

La predilezione per le arti arcane e la medianità darà a Zafina tutta una serie di vantaggi in combattimento, con tecniche di combattimento che prevedono l'utilizzo del potere ancestrale degli elementi per scatenare sull'avversario di turno tutta una serie di attacchi energetici.

Per saperne di più sulle abilità paranormali e sulle tecniche di combattimento di Zafina, non ci resta che attendere il lancio di Tekken 8 previsto per il sempre più prossimo 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video speciale di Bandai Namco con l'attore Brian Cox che ripercorre la storia di Tekken.