Tekken 8 in video: l'attore Brian Cox ripercorre la storia del picchiaduro

In vista dell'uscita di Tekken 8 e delle sorprese del supporto post-lancio, Bandai Namco ripe4rcorre la storia dell'iconico picchiaduro con un trailer di approfondimento che vede la partecipazione dell'attore britannico Brian Cox.

L'attore conosciuto per le sue interpretazioni in ruoli chiave di film come Il Processo di Norimberga, Il Collezionista, Troy, Braveheart, Zodiac, Match Point e X-Men 2 apre così una finestra sull'universo della serie di Tekken per riavvolgere idealmente il nastro dei ricordi di milioni di appassionati tra tornei, colpi di scena ed eventi che hanno contribuito a segnare la storia di questo genere di esperienze interattive.

In quest'ottica rientra il lavoro svolto dal team al seguito di Katsuhiro Harada per ampliare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico della serie con l'ottavo capitolo 'maggiore' di Tekken, un titolo che promette di restituirci a schermo un'esperienza innovativa e, al tempo stesso, rispettosa del glorioso passato di questa IP.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video 'nostalgico' di Bandai Namco e vi ricordiamo che Tekken 8 sarà disponibile dal 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sapevate che Brian Cox ha interpretato anche il sadico regista Starkweather in Manhunt, il folle e violento videogioco di Rockstar Games?