Tekken 8: il nuovo video gameplay è incentrato sulla modalità Arcade

Dopo aver appreso del ritorno della modalità Tekken Force tramite alcune immagini trapelate in rete, torniamo a dare uno sguardo a Tekken 8, con Bandai Namco che, tramite il canale YouTube di IGN.com, ci fornisce un'anteprima sulla modalità Arcade del suo nuovo picchiaduro 3D.

Così come suggerisce il nome della modalità, quella che potete osservare in cima alla notizia è una modalità ispirata alla cultura videoludica arcade, ancora ben presente in territori come il Giappone. La modalità che ci lascia immergere in un contesto sociale online da cui potremo far partire diverse attività. L'Arcade Mode di Tekken 8 funge da campo di allenamento e da omaggio alle radici arcade della serie picchiaduro, e che sicuramente ha il potenziale per attrarre lo zoccolo duro della fanbase.

Come rivelato da Bandai Namco, Tekken 8 è stato rinviato a causa del lancio di Street Fighter 6, e sembra proprio che la modalità Arcade offrirà un'esperienza simile alla Battle Hub del picchiaduro di Capcom.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Tekken 8 sarà disponibile a partire dal 24 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nel mentre attendiamo il debutto definitivo del gioco, potrete già metterci le mani durante il Closed Beta Test che si terrà a partire dal 20 ottobre.