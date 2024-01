Tekken 8, nuovo video gameplay: Jin è davvero 'indemoniato'!

Dopo aver condiviso le nostre riflessioni sulla grafica di Tekken 8 ci rituffiamo nelle atmosfere della serie picchiaduro di Bandai Namco per ammirare l'ultimo video approfondimento di Bandai Namco sul roster interamente dedicato a Devil Jin.

In questa sua nuova reinterpretazione in salsa Unreal Engine 5, l'alter-ego demoniaco di Jin Kazama sfoggia un aspetto ancora più minaccioso che riflette la violenza e la brutalità del suo stile di combattimento.

Se la particolarità più evidente del suo look è costituita dalle ali nere che reagiscono dinamicamente alle mosse effettuate nel corso della battaglia, il tratto distintivo del combat system di Devil Jin è certamente rappresentato dalla rabbia scaturita dalla sua impossibilità di controllare il potere demoniaco.

Basta una rapida occhiata al nuovo trailer confezionato dal team al seguito di Kazuhiro Harada, d'altronde, per farci un'idea dell'effettiva pericolosità dei suoi attacchi e del danno potenziale che la nemesi di Jin sarà in grado di arrecare a coloro che avranno il coraggio di sfidarlo in battaglia a partire dal 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere la nostra recensione di Tekken 8, il Re dei picchiaduro insegna a combattere.