Tekken 8 vittima degli scalper: in rete c'è chi vende codici per la Closed Beta

E' tutto pronto per la Closed Beta di Tekken 8, che prenderà il via su PS5 dal 21 al 24 luglio, per poi arrivare anche su PC e Xbox Series X/S nella seconda settimana dal 28 al 31 luglio. Qualcuno però già se ne sta approfittando.

Considerato che il Closed Network Test vedrà la partecipazione solo di un limitato numero di partecipanti, in rete sono comparsi bagarini che hanno messo in vendita alcuni codici della Beta: la segnalazione parte dal forum di Reddit, dove viene fatto notare che uno scalper è riuscito già a vendere almeno 167 codici a 15 dollari. Ma di inserzioni simili legate al Closed Network Test è possibile trovarne diverse su piattaforme di e-commerce come eBay, con prezzi che vanno da 14 sterline fino anche a 35.

Considerato quanto sia grande la curiosità dei giocatori nei confronti di Tekken 8 ed i numeri chiusi per la Beta, è chiaro che qualcuno ha sfruttato la situazione racimolare soldi facili facendo leva sull'hypde dei fan nei confronti del nuovo episodio della serie Bandai Namco. A quanto pare gli scalper sarebbero riuscito ad ottenere codici in gran numero in quanto le registrazioni per il Closed Network Test richiedevano soltanto di riportare la propria email, senza account o altre verifiche aggiuntive che limitassero questo tipo di fenomeno spiacevole.

Nel frattempo Claudio Serafino farà il suo ritorno in Tekken 8, con il nuovo trailer pubblicato dagli sviluppatori che ci ha permesso di vedere in azione il personaggio di origini italiane.