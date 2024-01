Tekken 8 è su Xbox Game Pass o altri servizi in abbonamento al lancio?

Tekken 8 è disponibile dal 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: il gioco di Bandai Namco può essere scaricato da servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, PC Game Pass e PlayStation Plus Extra/Premium oppure no?

Tekken 8 non è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e di nessun altro servizio in abbonamento al day one, questo vuol dire che per giocare al lancio dovrete necessariamente acquistare il gioco completo in formato fisico o digitale su Xbox Store, PlayStation Store o Steam.

Come accade spesso però, in futuro Tekken 8 potrebbe sicuramente fare il suo debutto su Xbox Game Pass, PC Game Pass e fare la sua comparsa nel catalogo PlayStation Plus Extra/Premium, questa è una decisione che spetta unicamente al publisher ma bisogna considerare che Bandai Namco ha pubblicato molti suoi titoli nei cataloghi dei servizi in abbonamento (pensiamo a Ace Combat 7 Skies Unknown o Dragon Ball Z Kakarot) e quindi l'arrivo di Tekken 8 non può essere escluso a priori.

Certo non trattenete il fiato perché potrebbero passare anni prima di vedere il gioco su Game Pass o altri servizi simili. Volete saperne di più sul nuovo picchiaduro? In questo caso vi rimandiamo alla nostra recensione di Tekken 8 a cura di SchiacciSempre.