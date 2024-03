Tekken 9 uscirà su PS6 e la prossima Xbox: sarà l'ultimo lavoro di Harada

Tekken 8 è uscito appena due mesi fa ma il suo produttore, nonché figura chiave del franchise fin dagli albori, Katsuhiro Harada, già pensa al futuro della serie. Nel corso dell'ultima puntata del suo Harada's Bar ha parlato dell'eventualità di un nuovo episodio e del suo ritiro dal mondo dei videogiochi.

Katsuhiro Harada ha avuto modo di parlare del suo futuro e di quello di Tekken durante l'ultima puntata di Harada's Bar, quando Linne Hardt, l'annunciatrice di Tekken 8, gli ha chiesto quando uscirà il nono episodio della serie. Prima di rispondere direttamente alla domanda, Harada ha innanzitutto affermato: "Tekken 9 sarà il nostro ultimo lavoro prima del ritiro", indicando sé stesso e il produttore Michael Murray, che in quel momento si trovava accanto a lui.

Tornando alla domanda iniziale, Harada ha fatto notare quanto sia difficile fare piani del genere, aggiungendo in ogni caso che vorrebbe lanciare Tekken 9 non appena debutteranno PlayStation 6 e la prossima Xbox: "È davvero difficile rispondere alla tua domanda perché, dopo aver pubblicato Tekken 7, avevamo intenzione di annunciare Tekken 8 nel giro di due anni. Volevamo sviluppare Tekken 8 subito dopo il lancio del 7 e idealmente pubblicarlo nel giro di sette anni, ma alla fine ce ne sono voluti di più". Riflettendo sull'avanzare del tempo, Harada ha aggiunto che non intende far passare tutti questi anni prima del nono capitolo della serie, dunque idealmente vorrebbe lanciarlo non appena usciranno le nuove console. "Se dobbiamo pubblicare il nono episodio, è meglio farlo prima che dopo. Voglio lanciare Tekken 9 non appena PlayStation 6 o la prossima Xbox arriveranno sul mercato. Questa è l'unica cosa che vorrei fare, anche se non so quanto tempo ci vorrà".

Tekken 9, precisiamo, non è ancora stato annunciato ufficialmente. Ma a giudicare dalle parole di Harada, ci sono serie possibilità che si faccia. In tal caso, potrebbe finire per rappresentare il testamento del leggendario Director e Produttore.

