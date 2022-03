Tekken Bloodline: Netflix annuncia la serie TV con Jin Kazama

Nella notte Netflix ha annunciato Tekken: Bloodline, un nuovo show televisivo anime destinato ad essere lanciato sulla piattaforma di streaming entro la fine di quest'anno.

L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del primo teaser trailer e del poster ufficiale, che confermano Jin Kazama come il protagonista assoluto. "Nella prima serie animata tratta dal picchiaduro 3D Tekken, Jin Kazama s'imbarca in un'eroica missione fino alla battaglia definitivia - il King of Iron Fist Tournament", scrivono i responsabili di Netflix.

Nell'incipit si legge che Jin ha imparato l'arte dell'autodifesa della sua famiglia, nota come Kazama-Style Traditional Martial Arts, direttamente da sua madre quando era molto piccolo. Nonostante ciò, si è rivelato inerme quando un male misterioso è apparso distruggendo tutto ciò che a lui era più caro. Arrabbiato con sé stesso per non essere stato in grado di fare nulla, Jin ha giurato vendetta e si è messo alla ricerca del potere necessario ai suoi scopi, una missione che alla fine lo condurrà alla battaglia globale del The King of Iron Fist Tournament.

Il teaser trailer mostra anche tanti altri personaggi ben noti ai fan di Tekken, tra i quali spiccano gli immancabili Heihachi Mishima, Kazuya Mishima, Leroy Smith, King, Jun Kazama, Paul Phoenix e Ogre. Non è la prima volta che Tekken travalica i confini videoludici: il franchise ha già all'attivo un film anime del 1998, un film live-action del 2009 e un film animato - Tekken: Blood Vengeance - uscito nel 2011.