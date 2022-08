Tekken: chi è più forte tra Heihachi e Kazuya Mishima?

La rivalità che lega Heihachi Mishima al figlio Kazuya Mishima risale al dicembre del 1994, quando Tekken debuttò sui cabinati giapponesi riscuotendo un successo praticamente immediato. La storia vedeva infatti il patriarca della famiglia Mishima gettare il bambino erede in un precipizio, dando vita al sentimento di odio che avrebbe portato Kazuya a vendicarsi. Ma chi è il più forte fra i due?

Malgrado si sia dimostrato più volte in grado di tenergli testa, il vecchio Heihachi non ha modo di sconfiggere Kazuya, specie considerando il suo gene demoniaco fonte di un potere inimmaginabile. Non a caso, lo stesso finale del primo Tekken vede i due personaggi coinvolti in uno scontro all’ultimo sangue, al culmine del quale Kazuya ha la meglio e ricambia il favore ricevuto a soli cinque anni, gettando nel vuoto il genitore dalle pendici di una montagna.



Sebbene poi Heihachi si prenda la sua rivincita al termine di Tekken 2, e con i successivi episodi che hanno ulteriormente alimentato la faida familiare, la risposta definitiva su chi sia il più forte tra i due emerge una volta per tutte al termine di Tekken 7: in un primo momento Heihachi appare superiore, ma solo fino a quando Kazuya non si trasforma in Devil, ribaltando le sorti dell'incontro e ponendo fine una volta per tutte ad una guerra personale iniziata molti decenni prima.



Infine, nonostante le numerose similitudini che li accomunano in termini di gameplay, Kazuya è considerato vincente dagli esperti di Tekken anche in ambito competitivo, grazie soprattutto ai Mixup più efficaci (le situazioni in cui l’avversario deve prevedere un colpo in arrivo) e a un low launcher particolarmente facile da connettere.

