Tekken: un cosplay di Eddy Gordo si esibisce nella danza Capoeira

Tekken è una delle serie di picchiaduro di maggior successo di sempre e i fan del franchise sono pronti ad accogliere l'ottavo capitolo della saga, in uscita a inizio anno nuovo su PC e console PlayStation e Xbox di attuale generazione. Ritroviamo uno dei grandi assenti del prossimo episodio della serie di fighting game Bandai Namco.

Tekken 8 poteva uscire in estate, ma così non è stato. Al Tokyo Game Show 2023 la software house nipponica ha svelato uno dei lottatori del roster. Nell'Iron Fist Tournament di Tekken 8 ci sarà anche Panda, che si va ad aggregare ai personaggi più iconici del brand, come Jin, Nina, Paul e altri. Non ci sarà invece colui che per anni ha causato il litigio di tante coppie di amici, Eddy Gordo.

L'assenza di Eddy Gordo in Tekken 8 ha causato numerose polemiche. Il brasiliano maestro di Capoeria, che ha fatto il suo ingresso nel roster in Tekken 3, è uno dei combattenti più amati e popolari dal fandom e la sua assenza appare ingiustificata. A ogni modo, Eddy è pronto a esibirsi nella sua Capoeira nel cosplay di Sam Da Flyin Hawaiian.

In questo cosplay di Eddy Gordo da Tekken vediamo il brasiliano danzare muovendosi sul ring con leggiadria. Le sue tecniche imprevedibili e rapidissime basate sui calci non minacceranno più la distruzione di poveri controller in Tekken 8.