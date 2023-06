Tekken: un cosplay di Nina Williams in mimetica camo viola

Con la recente uscita di Street Fighter 6 e il reveal di Mortal Kombat 1, la lotta per il titolo di picchiaduro dell'anno si farà dura per Tekken 8. Il prossimo titolo dell'iconica saga di Bandai Namco, il primo per la nuova generazione di console, promette però di rivoluzionare l'Iron Fist Tournament.

L'ottavo episodio del picchiaduro Bandai Namco proporrà un combat system violento e brutale, meno tecnico ma più veloce e immediato. Infatti, grazie all'hardware next-gen Tekken 8 promette scontri quasi istantanei.

Al momento non è ancora stata resa nota l'uscita di Tekken 8, ma con i rivali che sembrano già pronti presto dovrebbero arrivare novità riguardanti il prossimo Iron Fist Tournament. In attesa di ciò, è la cosplayer King of Gops che fa impazzire i fan.

In questo cosplay di Nina Williams da Tekken ritroviamo il personaggio femminile più noto della saga, presente in tutti gli episodi del videogioco, con indosso la mimetica camo viola indossata in Tekken 5. Agente delle forze segrete irlandesi prima e assassina a pagamento poi, Nina è una specialista dell'arte marizale Aikido, nonché sorella di Anna Williams e madre biologica di Steve Fox. Seduta su un bidone di latta giallo, la ragazza bionda attende il suo prossimo combattimento nel torneo del pugno di ferro. Questo cosplay è stato realizzato per l'Epic Con Russia e vi ricordiamo che Nina Williams farà parte del roster di Tekken 8.