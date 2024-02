Tekken: gli easter egg più divertenti e segreti nascosti, dalle teste grandi agli UFO

La serie Tekken è ricchissima di segreti ed easter egg sin dai tempi del primo Tekken per PS1. Anche l'ultimo esponente della serie (se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Tekken 8) è pieno di riferimenti e dettagli nascosti, ve ne parleremo presto ma intanto facciamo un ripasso con gli easter egg più epici della saga di Tekken!

Il soffio di fuoco di Armor King in Tekken 5

In Tekken 5 Dark Resurrection, debutta il Poison Breath di Armor King, ovvero la possibilità di sputare veleno dalla bocca, tramite una mossa segreta però (trovate qui sotto lo schema con i comandi per eseguirla) il nostro amico King inizierà a fare fuoco e fiamme, letteralmente! Questa mossa non riusciva sempre, ma quando accadeva era un momento di grande gioia, ve lo ricordate!

Le teste grandi di Tekken 2

Ahi ahi che mal di testa! I personaggi con i testoni di Tekken 2 sono un cult, questo trucco lo abbiamo usato davvero tutti. Semplicemente tenendo premuto Select nella schermata di selezione dei lottatori era possibile fino all'inizio del match, i personaggi sarebbero apparsi in versione super deformed con corpo piccolissimo e una testa gigante. Che capocciate!

Panda in Tekken 3

Altro segreto storico di Tekken, questa volta dal terzo capitolo. Nella schermata di selezione del personaggio, posizionatevi su Kuma e tenete premuto il tasto per i calci, se avete fatto tutto correttamente l'orso si sarà trasformato in un panda! Panda sarebbe poi diventato giocabile in via ufficiale solamente in Tekken Tag Tournament, ed è tornato anche nel roster di Tekken 8.

UFO in Tekken 8

Giocando con Azucena nello stage Fattoria Ortiz, alzando lo sguardo al cielo noterete un disco volante tra le nuvole, che sembra dirigersi minaccioso verso le montagne sullo sfondo. Non sappiamo esattamente cosa ci faccia un oggetto volante non identificato in Tekken 8 ma... è divertente, vero?

Galaga giocabile in Tekken 1

Non è un vero easter egg poiché il gioco te lo sbatteva letteralmente in faccia, tuttavia vale la pena segnalare anche il minigioco di Galaga in Tekken 1. Durante i caricamenti della versione PlayStation, il celebre gioco arcade di Namco compariva sullo schermo, invitando il giocatore a impugnare il controller per sterminare i mostri alieni. Raggiungendo l'obiettivo si sbloccava la skin di Devil Kazuya, obiettivo all'epoca riuscito a pochi. E a voi?