Tekken: inizia la stagione competitiva 2020 del Tekken World Tour

Nel 2020 il TEKKEN World Tour lancerà la sua quinta stagione ufficiale e si ramificherà in oltre 30 eventi di diversa tipologia: Master, Challenger e Dojo.

Queste tipologie di tornei di TEKKEN 7 si terranno in tutto il mondo: alcune località verranno visitate nuovamente, mentre altre sono state aggiunte in base agli importanti feedback dei fan.

L'inaugurazione ufficiale della stagione competitiva sarà al Tokyo TEKKEN Masters Tournament il 4 e 5 aprile. Tutta l’adrenalina, le rivalità, le tensioni culmineranno, infine, con le TEKKEN World Tour Finals che faranno il loro ritorno a dicembre negli Stati Uniti.

In quell'occasione i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo convergeranno l’11 e 12 dicembre a New Orleans per lottare per la gloria e per un montepremi di oltre 200.000 Dollari. Intanto, vi lasciamo al nuovo trailer sul TEKKEN World Tour, che potete trovare allegato alla notizia.

Se, invece, volete saperne di più e avere tutte le informazioni sui diversi eventi, potete sempre visitare il sito ufficiale del TEKKEN World Tour.