Tekken Mobile è disponibile a partire da oggi anche Italia per i dispositivi. Grazie alle 1.500.000 pre-registrazioni raggiunte, il primo marzo sarà aggiunto un nuovo personaggio al roster.

La versione mobile di Tekken è ora disponibile in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Russia, Benelux e Singapore. Come annunciato recentemente, grazie al traguardo delle 1.500.000 pre-registrazioni raggiunte con l'aiuto della community, il 1° marzo sarà aggiunto al roster anche Rodeo, un esclusivo personaggio mobile per tutti i giocatori di Tekken.

Il gioco può essere scaricato a partire da oggi su Google Store e App Store.