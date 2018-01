Tekken Mobile uscirà in Italia il 15 febbraio su iOS e Android

ha annunciato che, primo gioco per smartphone basato sulla serie, sarà disponibile in Italia dal 15 febbraio su App Store e Google Play, compatibile con i dispositivi iOS e Android.

Martedì primo febbraio il gioco sarà pubblicato in America Latina, Est Europa, Medio Oriente, Africa e Asia mentre il 15 febbraio uscirà in Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Italia, Russia, Belgio e Singapore, infine a marzo Tekken Mobile sarà disponibile anche in Nord America e Giappone.

Le pre-registrazioni hanno raggiunto quota 1.5 milioni, per l'occasione il publisher ha pubblicato il primo trailer di Rodeo, nuovo personaggi del rosterdi Tekken Mobile disponibile gratis per tutti dal primo marzo.