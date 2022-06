Il Tekken National & Regional Championship arriva in Italia, in palio €25.000

Gli appassionati di picchiaduro in cerca di nuovi eventi ai quali partecipare saranno ben felici di sapere che Bandai Namco sta per portare anche in Italia il Tekken National & Regional Championship.

L'evento competitivo che raggiungerà diversi paesi europei si terrà anche in Italia grazie al Tekken Italy Championship. Attraverso questa tappa, i giocatori più abili potranno sfidarsi e guadagnarsi la partecipazione alle fasi avanzate del torneo, così da sfidare utenti di altri paesi e provare ad ottenere i ricchi premi: 25.000 euro e il titolo di miglior giocatore europeo di Tekken.

Ecco di seguito l'elenco completo delle tappe del Tekken Italy Championship:

18 e 19 giugno: Torneo invitational

9 e 10 luglio: Evento Major #1

24 e 25 settembre: Evento Major #2

15 e 16 ottobre: Evento Major #3

Finale: maggiori informazioni saranno condivise più avanti

Per quello che riguarda le fasi avanzate della competizione, queste si terranno a Lione, in Francia, nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Prima di salutarvi, vi lasciamo al trailer ufficiale dell'evento, il quale permette di avere un assaggio dei frenetici scontri che caratterizzeranno la Tekken Italy Championship di Tekken 7.