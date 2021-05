TEKKEN Online Challenge: torna la popolare serie di sfide esport

Si preannuncia un’estate ancora più rovente con il ritorno ufficiale della TEKKEN Online Challenge e l’arrivo di ASTRO Gaming come partner ufficiale per la fornitura di cuffie e mixamp per la TEKKEN Online Challenge di quest’anno.

La popolare serie di tornei online è tornata con ancora più giocatori di TEKKEN 7 provenienti da tutto il mondo, che ora potranno partecipare in 14 regioni diverse sparse per il globo per avere la possibilità di portarsi a casa una parte degli oltre 100.000 dollari dei vari premi offerti da Bandai Namco Entertainment e ASTRO Gaming!

La stagione 2021 della TEKKEN Online Challenge includerà ogni regione; quest’ultima ospiterà un evento Masters e una finale regionale, in cui i concorrenti si riuniranno online per scatenarsi in furiose battaglie di TEKKEN ai massimi livelli.

Sempre nel 2021, faranno ritorno gli eventi Dojo dedicati alla community attraverso l’introduzione di un nuovo portale del torneo di TEKKEN 7, grazie al quale i membri della community potranno organizzare eventi ufficiali per la stagione della TEKKEN Online Challenge. È possibile accedere al portale del torneo di TEKKEN 7 dal sito dedicato.

Infine, per preparare tutti i giocatori e i fan e offrire un’esperienza di combattimento ancora più equilibrata, un nuovo aggiornamento al bilanciamento di TEKKEN 7 sarà disponibile online dal 27 maggio.