Tekken 'picchia duro' in Europa: numeri da capogiro per la serie, svela Harada

Mentre il re della Capoeira Eddy Gordo entra in azione nelle arene di Tekken 8, il produttore Katsuhiro Harada snocciola i dati di vendita della serie picchiaduro di Bandai Namco e conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l'amore dei videogiocatori europei per questa iconica IP.

Scambiando quattro chiacchiere con Shuhei Yoshida, responsabile dei rapporti con gli sviluppatori indipendenti di Sony Interactive Entertainment, Harada si è detto entusiasta del lavoro svolto dal suo team con Tekken 8 e ha confermato che il nuovo capitolo della serie ha venduto due milioni di copie nelle prime tre settimane.

Sempre nel corso dell'intervista, Harada ha affermato che la serie ha venduto complessivamente ben 57 milioni di copie in tutto il mondo, con l'Europa assoluta vincitrice di questa ipotetica 'sfida a distanza' con gli USA e il Giappone: i mercati del Vecchio Continente coprono, da soli, il 51% del totale delle vendite globali, superando nettamente gli Stati Uniti (fermi a circa il 30%). È però giusto sottolineare che Bandai Namco non ha condiviso alcun dato in merito alle vendite di Tekken 8 e al numero totale di copie vendute dalla serie. Dalle dichiarazioni di Harada, inoltre, non è chiaro se il dato delle vendite europee comprende anche il Regno Unito.

La speranza di Harada, ad ogni modo, è quella di riuscire a superare con Tekken 8 il volume delle copie commercializzate dal capitolo precedente della serie (11 milioni). In attesa di scoprirlo, non ci resta che lasciarvi alla nostra recensione di Tekken 8, il Re dei picchiaduro che insegna a combattere.

