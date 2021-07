Tekken: uno scherzo di Harada ha quasi creato dei dissapori tra Capcom e Microsoft

Oltre ad essere il General Manager di Bandai Namco Entertainment ed il producer della serie picchiaduro di Tekken, Katsuhiro Harada è - lo sappiamo bene - anche un inguardibile buontempone. L'autore giapponese ha recentemente raccontato di uno scherzo che alcuni anni fa tese ai danni di Yoshinori Ono, producer di Street Fighter.

Nel corso del nuovo filmato pubblicato sul suo canale YouTuber Harada's Bar (che nei mesi scorsi ha ospitato il papà di PlayStation nel giorno dell'apertura ufficiale del bar), il producer di Tekken ha raccontato un simpatico episodio accaduto alcuni anni fa ad una edizione della GameScom di Colonia che ha visto coinvolti Capcom, Yoshinori Ono e, inaspettatamente, anche Microsoft.

Nel mentre si trovava nell'hotel in cui i partecipanti della fiera avrebbero trascorso il loro tempo libero, Harada chiese in modo innocente a Ono il suo numero di stanza. I due hanno sempre portato avanti una scherzosa rivalità tra Tekken e Street Fighter, ma sappiamo bene come siano in rapporti assolutamente amichevoli. Harada si è dunque avvicinato in modo scaltro alla stanza di Ono sulla quale ha affisso l'immagine che potete ammirare in calce alla notizia, e che recita: "Per favore, disturbare" al posto del più classico "Per favore, non disturbare". Come se non bastasse, Harada ha aggiunto un simpatico disegno ritraente degli escrementi affiancato da uno sticker di Street Fighter 4.

Più tardi, i membri di Capcom e Bandai Namco si incontrarono a cena, e Harada non perse l'occasione per farsi beffe di Ono e mostrare a tutti il suo scherzo. Tra le risate generali, c'era però chi era diventato bianco in volto: i vertici di Capcom si spaventarono mortalmente quando capirono che la stanza apparteneva a "qualcuno di importante di Microsoft". Harada commentò sommessamente dicendo: "Ono che si comporta da Ono. Mi ha passato un numero a caso".

Insomma, Harada in primis ed il contro-scherzo di Ono hanno quasi rischiato di creare dei dissapori tra Capcom e Microsoft. Fortunatamente, non ci furono conseguenze per nessuno di loro.

Proprio di recente, Katsuhiro Harada ha confermato che Tekken X Street Fighter non è stato cancellato, come in tanti temevano.