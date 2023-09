Tekken: la serie a 50 milioni di copie vendute, grandi aspettative per Tekken 8

Dopo aver ammirato Panda in tutto il suo splendore in occasione dell'annuncio al Tokyo Game Show 2023, Bandai Namco Entertainment celebra un importante traguardo per la serie di Tekken, giunta a oltre 50 milioni di copie vendute sin dall'esordio del primo capitolo risalente al 1994.

A darne la notizia è il leader della divisione europea del publisher, Arnaud Muller, che nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz ha ricordato a tutti come questo numero, già monumentale, sia destinato a crescere con l'arrivo di Tekken 8, atteso al debutto il 26 gennaio 2024.

"E poi [abbiamo] un titolo molto piccolo chiamato Tekken 8 di cui potreste aver sentito parlare. [Tekken] ha venduto più di 50 milioni di copie come IP e Tekken 7 ha venduto dieci milioni di copie. Quindi, sarà grandioso, sarà enorme. [Porterà] davvero il genere dei picchiaduro a un nuovo livello... Questo è il massimo in termini di utilizzo del meglio che offre Unreal Engine e della capacità di perfezionare un gioco che a livello visivo è stupendo. Abbiamo grandi aspettative per Tekken 8".

In attesa di prendere personalmente parte alla nuova edizione dell'Iron Fist Tournament (ne avremo un assaggio grazie alla Closed Beta), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Tekken 8 per ulteriori approfondimenti sul nuovo picchiaduro di Bandai Namco.