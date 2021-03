Da Tekken alla spillatrice: Harada apre un bar segreto e ospita fondatore di PlayStation

Evidentemente soddisfatto delle oltre 6 milioni di copie vendute di Tekken 7, il creatore della saga di picchiaduro ha deciso di avventurarsi in una nuova impresa professionale, alquanto...peculiare.

Katushiro Harada ha infatti deciso di aprire un bar in quel di Tokyo: fin qui forse nulla di strano, salvo il fatto che la sua esatta collocazione è al momento un mistero. Il gestore apre infatti le porte della sua attività solamente a esponenti dell'industria videoludica, invitati a prendere parte ad un nuovo format destinato al Canale YouTube dello stesso Harada. Tra un boccale di birra e qualche chiacchiera, il primo fortunato ospite dell'attività è stato nientemeno che Ken Kutaragi, fondatore di PlayStation.



L'appuntamento informale ha rivelato alcuni curiosi retroscena sulla collaborazione tra Bandai Namco e Sony e sulla nascita del quartier generale di PlayStation in Giappone. In particolare, Harada ha rivelato di come Kutaragi fosse solito portare in dono una fornitura di sake - il celebre liquore giapponese - agli sviluppatori ogni volta che veniva completato un progetto per la console Sony. Una tradizione che coinvolgeva ovviamente anche il team di Tekken, che per lungo tempo è stato ospitato in esclusiva da PlayStation. Ai tempi, - ha raccontato il game director - Harada, che non aveva mai lavorato per altre piattaforme, si era dunque convinto che si trattasse di una consuetudine. Una ipotesi che portò molti colleghi a prenderlo bonariamente in giro quando nel 2009, al primo esordio di Tekken su Xbox 360, domandò in quel di Bandai Namco dove fosse finito il sake dovuto da Microsoft!



Ma del resto la disponibilità di alcolici e la possibilità di intrattenersi in contesti informali sembrano aver influenzato in maniera rilevante anche la nascita del quartier generale di PlayStation Giappone. Durante la chiacchierata con Harada, Kutaragi ha infatti motivato la scelta del dipartimento videoludico di separarsi dalla sede del quartier generale di Sony in Giappone. Quest'ultimo si trovava infatti in un quartiere di Tokyo poco fornito sul fronte dei locali, che chiudevano tutti le proprie attività entro le 20:00. "Volevamo intrattenerci con numerosi creativi e team di sviluppo, - ha raccontato il fondatore di PlayStation - per discutere delle nostre aspirazioni: per questa ragione ci siamo trasferiti in una parte più viva della città".

Mentre gestisce il suo misterioso locale, ad ogni modo, il game director continua a dedicarsi allo sviluppo videoludico: al momento, nello specifico, Harada si sta occupando del progetto più costoso di Bandai Namco, la cui natura è ancora ignota, esattamente come l'indirizzo del suo nuovo bar.