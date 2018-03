Tekken: SuperAkuma trionfa nella prima tappa della Tekken Virtual League 2018

Ottima prestazione di(Crazy) che ha trionfato nella prima tappa dellaportandosi a casa 500€ e la qualificazione per la finale assoluta.

Si è conclusa la prima tappa della Tekken Virtual League 2018, torneo di Tekken 7 patrocinato da GEC - Giochi Elettronici competitivi, organizzata dall’ASD The Universe.

L’evento che si è svolto il 24 e 25 marzo a Bologna presso il Centro Congressi Artemide a Castel San Pietro Terme (BO), ha visto scontrarsi diciassette cyber-atleti che hanno dato spettacolo regalando al pubblico degli incontri intensi ed emozionanti.

La fase a gironi che ha preso il via lo scorso sabato ha avuto il merito di mettere in evidenza la difficoltà di un torneo che, al netto di tutto, si prospetta essere come uno dei più importanti d’Italia per il popolare titolo videoludico picchiaduro, le cui fasi finali metteranno in palio 3000€ di montepremi.

Nel gruppo A, ottima prestazione di DanielMado (HG) che ha dominato il girone con uno score di 8-0, subito dietro di lui Devilnin (FOX) con 7-1, DevilKazuya con 5-3 e infine TheBoss (HG) con un parziale di 4-4 superando per spareggio tecnico Ghirlanda (Exeed eSports) che alla vigilia appariva come il favorito assoluto di questo torneo ma che non è riuscito a centrare la qualificazione ai playoff.

Eliminati anche Fuijihiro, Me First, Pasto (VFL) e Punchy (TT) che non sono riusciti ad impostare il proprio gioco finendo per abbandonare la competizione prima del dovuto.

Nel gruppo B, straordinario percorso di SuperAkuma (Crazy) che ha vinto tutto gli incontri chiudendo con un parziale di 7-0, bene anche HarryPotter (VFL) che ha guadagnato un buon secondo posto con 5-2, Banbino e Rikimaru (4G) che hanno centrato un’ottima qualificazione alla fase playoff.

Eliminati, nel gruppo B, Xeon (ID), Peterlaw (HG), Metsu e Anthem, per loro non c’è stato nulla da fare in questo girone che li ha visti poco protagonisti, beffarda l’eliminazione per Xeon che per un solo punto di spareggio tecnico non ha superato in classifica Rikimaru, neo acquisto del Team Forge.

La fase ad eliminazione diretta ha visto trionfare SuperAkuma (Crazy) dopo una cavalcata che lo aveva visto partire subito forte contro TheBoss e Devilnin, sconfitti abbastanza agevolmente con i rispettivi parziali di 3-0 e 3-1, per poi schiantarsi nella semifinale sulla solidità di DevilKazuya che lo ha spedito nel tabellone di recupero con un risultato netto di 3-1.

Clamorosa, in questa Tekken Virtual League, la prestazione di Banbino che dopo aver perso nel tabellone principale per 3-1 da Devilnin è riuscito in quello di recupero a superare TheBoss, DanielMado e nuovamente Devilnin con grande autorevolezza, riuscendo a mettere in mostra tutte le sue qualità.

Nella finale del tabellone di recupero a trionfare è stato, tuttavia, SuperAkuma che non ha lasciato scampo a Banbino liquidandolo con un secco 3-0.

Nella finale assoluta, DevilKazuya ha dovuto fare i conti nuovamente con SuperAkuma e questa volta, il francese, è riuscito a trionfare nettamente sconfiggendo l’azzurro con il risultato finale di 3-0 portandosi a casa 500€, primo premio di questa prima tappa della Tekken Virtual League.

Per DevilKazuya, qualificazione per la finale assoluta e 120€ per il secondo posto assoluto, mentre a Banbino oltre alla qualificazione sono stati assegnati 80€.

Le fasi finali sono state trasmesse in streaming dagli organizzatori della Tekken Virtual League sul canale ufficiale della competizione.

Per maggiori informazioni riguardo le prossime tappe di questo circuito vi invitiamo a visitare la pagina facebook ufficiale dell’ASD The Universe.