Tekken World Tour 2018: la finale europea si terrà ad Amsterdam a dicembre

Le Tekken World Tour Finals si dirigono verso Amsterdam per l’atto finale della serie di tornei del 2018! Unisciti ai migliori 20 giocatori di Tekken 7 al Theater Amsterdam l'1 e 2 dicembre 2018 per la prima finale europea del torneo.

Quest’anno le Tekken World Tour Finals saranno rappresentate da 19 giocatori qualificati tramite le classifiche mondiali del Tekken World Tour e un giocatore che si qualificherà tramite il torneo Last Chance Qualifier che si terrà ad Amsterdam l’1 dicembre.

Maggiori informazioni su biglietti, attività e i giocatori qualificati arriveranno presto. In Tekken 7 ogni lotta è una questione personale! Preparati a salire sul ring perché Tekken 7 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam per PC.