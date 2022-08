La telecamera di Resident Evil 4 'non doveva essere rivoluzionaria', rivela Shinji Mikami

Mentre gli appassionati attendo con impazienza novità su Resident Evil 4 Remake, la cui uscita è fissata per il 24 marzo 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, il gioco originale ancora oggi continua ad essere considerato non solo tra i migliori della serie Capcom, ma anche dall'impatto fondamentale per l'industria videoludica.

Il classico del 2005, infatti, ha il merito di aver definitivamente sdoganato la telecamera "over-the-shoulder" tra gli sviluppatori, che hanno cominciato ad implementare con sempre maggior frequenza inquadrature poste sulla spalla del protagonista nei loro giochi, in particolare nei Third-Person Shooter. Proprio in merito alla telecamera, il director del gioco originale, Shinji Mikami, ha rivelato alcuni retroscena sul suo sviluppo, confessando che il team non voleva creare consapevolmente qualcosa di rivoluzionario.

"Ci sembrava naturale, stranamente. Non volevamo creare nulla di innovativo, ma alla fine tutti ci hanno detto che lo è stato. Semplicemente noi pensavamo che quell'angolazione funzionasse meglio, non stavamo provando a realizzare qualcosa di nuovo o rivoluzionario, non era nostra intenzione", spiega il celebre game designer oggi in forza a Tango Gameworks, studio da lui stesso fondato.

Mikami aggiunge inoltre che Masahiro Sakurai, noto per i suoi lavori su Kirby e Super Smash Bros., è stato tra i primi ad elogiare la nuova inquadratura: "Era venuto a vedere l'andamento dei lavori per poi chiedere 'chi ha avuto l'idea di questo sistema di telecamere?', al che gli risposi 'sono stato io' e lui lo definì 'grandioso'".

A raccontare ulteriori aneddoti è anche Jun Takeuchi, ancora oggi in forza a Capcom e che all'epoca dell'uscita di Resident Evil 4 era al lavoro sul primo Lost Planet. Takeuchi rivela di aver avuto una conversazione con gli autori del primo Gears of War all'E3 2006, con quest'ultimi che hanno confermato di aver preso ispirazione proprio dall'opera di Mikami per la telecamera del loro celebre TPS. Ma le curiosità non sono finite: "Durante lo sviluppo di Lost Planet, al nostro primo E3, il team di Gears of War ci ha raggiunto. Erano tutti attorno a noi, intento ad osservare la telecamera di Lost Planet. Alcuni di loro ci chiesero perché non stavamo utilizzando le inquadrature di RE4, quindi abbiamo spiegato che si tratta di un gioco completamente diverso", racconta Takeuchi.

I retroscena aumentano ancora di più la curiosità su quale direzione prenderà la nuova versione, alla luce anche degli ultimi rumor su Resident Evil 4 Remake ed una possibile demo. Ma prima di rivederlo in azione si dovrà aspettare ancora un po': Resident Evil 4 Remake non sarà al TGS 2022 e per il momento Capcom non ha diffuso nuovi dettagli ufficiale sul suo atteso gioco.