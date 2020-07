Tell Me Why: annunciata l'uscita del primo episodio in esclusiva per Xbox Game Studios

Gli autori di Life is Strange tornano alla carica durante Xbox Games Showcase. Dontnod ha infatti mostrato il nuovo trailer della nuova avventura ad episodi Tell Me Why che uscirà in esclusiva per gli Xbox Game Studios.

Il nuovo trailer annuncia ufficialmente il primo episodio della nuova avventura firmata da Dontnod. In Tell Me Why i giocatori potranno vivere un mistero intimo, giocando nei panni dei gemelli Tyler e Alyson Ronan, esplorando i ricordi della loro infanzia fatta di gioie ma anche di tante complicazioni, in una bellissima cittadina dell'Alaska.

Utilizzando il loro legame soprannaturale i gemelli potranno interagire con il loro passato, scegliere i percorsi nei meandri della memoria per determinare il futuro e scoprire i segreti nascosti della loro vita. Tell Me Why sarà suddiviso in tre capitoli e gli sviluppatori hanno già promesso che faranno di tutto per farli uscire a distanza ravvicinata.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Tell Me Why uscirà in esclusiva su Xbox Series X, Xbox One e PC a partire dal 27 agosto. Sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Tell Me Why.