Tell Me Why di Dontnod: il gioco completo è gratis, link per il download

In occasione delle celebrazioni per il Pride Month, Dontnod Entertainment ha deciso di regalare Tell Me Why su Xbox Store, avventura a episodi uscita nel 2020 e accolta positivamente da pubblico e critica.

In questa storia profonda e ricca di mistero, i gemelli Tyler e Alyson Ronan si riuniscono e usano il loro legame soprannaturale per svelare i ricordi della loro bella ma tormentata infanzia. Ambientato in una magnifica cittadina dell'Alaska, Tell Me Why presenta personaggi realistici, tematiche profonde e scelte avvincenti.

Fino ad ora lo studio aveva messo a disposizione il primo capitolo gratis, in questo caso però è l'intera avventura ad essere gratuita, tutti e tre gli episodi possono essere scaricati a costo zero da Xbox Store, una volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni.

Scarica Tell Me Why gratis da Xbox Store

Per tutto il mese di giugno Tell Me Why sarà gratis su Xbox e Wario64 fa sapere che l'iniziativa verrà presto estesa anche alla versione PC scaricabile da Steam. Si tratta indubbiamente di un bel regalo da parte di Dontnod, approfittatene prima che sia troppo tardi, ricordiamo che normalmente il gioco completo viene venduto al prezzo di 19.99 euro, davvero un bel risparmio e una ottima occasione per sensibilizzare il pubblico su temi come inclusività e rispetto.